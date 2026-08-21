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Visite Eglise Notre Dame, Abbatiale de Ham, Ham

samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale de Ham · Ham

Visite Eglise Notre Dame, Abbatiale de Ham, Ham

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbatiale de Ham
Adresse
rue Notre-Dame, Ham
Ville
80400 Ham
Département
Somme
Tarif
Accueil sur place

Visite Eglise Notre Dame 19 et 20 septembre Abbatiale de Ham Somme

Accueil sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Notre-Dame de Ham est l’ancienne abbatiale des chanoines génovéfains devenue église paroissiale de la ville de Ham à la Révolution. La construction débuta au XII e siècle, l’église plusieurs fois détruite fut restaurée aux XVII e et XVIII e siècles et dans l’entre-deux-guerres.

Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France
L’église Notre-Dame de Ham est l’ancienne abbatiale des chanoines génovéfains devenue église paroissiale de la ville de Ham à la Révolution. La construction débuta au XII e siècle, l’église plusieurs…

Julien Scotté

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