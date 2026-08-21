Visite Eglise Notre Dame, Abbatiale de Ham, Ham

Informations pratiques

Visite Eglise Notre Dame 19 et 20 septembre Abbatiale de Ham Somme

Accueil sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Notre-Dame de Ham est l’ancienne abbatiale des chanoines génovéfains devenue église paroissiale de la ville de Ham à la Révolution. La construction débuta au XII e siècle, l’église plusieurs fois détruite fut restaurée aux XVII e et XVIII e siècles et dans l’entre-deux-guerres.

Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France

L’église Notre-Dame de Ham est l’ancienne abbatiale des chanoines génovéfains devenue église paroissiale de la ville de Ham à la Révolution. La construction débuta au XII e siècle, l’église plusieurs…

Julien Scotté