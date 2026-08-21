Visite Eglise Notre Dame, Abbatiale de Ham, Ham
samedi 19 septembre 2026 · Abbatiale de Ham · Ham
Informations pratiques
Visite Eglise Notre Dame 19 et 20 septembre Abbatiale de Ham Somme
Accueil sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Notre-Dame de Ham est l’ancienne abbatiale des chanoines génovéfains devenue église paroissiale de la ville de Ham à la Révolution. La construction débuta au XII e siècle, l’église plusieurs fois détruite fut restaurée aux XVII e et XVIII e siècles et dans l’entre-deux-guerres.
Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France
L’église Notre-Dame de Ham est l’ancienne abbatiale des chanoines génovéfains devenue église paroissiale de la ville de Ham à la Révolution. La construction débuta au XII e siècle, l’église plusieurs…
Julien Scotté
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