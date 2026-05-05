Visite en autonomie, Musée de la Résistance, Limoges

Visite en autonomie Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la Résistance Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Résister par l’art et la culture 1940-1945

Réalisée par l’association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant, cette exposition met en lumière une résistance artistique et intellectuelle qui s’est développée entre 1940 et 1945.

Découvrez comment la culture a pu devenir un véritable outil de lutte contre l’Occupation et le régime de Vichy par les mots, les images, la musique et la création artistique.

Une manière de redécouvrir l’histoire sous un angle différent et de comprendre que, même dans les périodes les plus sombres, l’art et la culture peuvent devenir des armes à part entière.

Pensée pour un large public, l’exposition s’adresse aussi aux plus jeunes.

Un livret-jeu est disponible pour accompagner les visites en famille.

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr https://www.facebook.com/museeresistancelimoges Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

Résister par l’art et la culture 1940-1945

© AMRC