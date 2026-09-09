Visite en continu des Maisons Daura et des ateliers d’artistes, Maisons Daura, Saint-Cirq-Lapopie

Informations pratiques

Visite en continu des Maisons Daura et des ateliers d’artistes Samedi 19 septembre, 15h00 Maisons Daura Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’ancienne demeure du peintre Pierre Daura, aujourd’hui dédiée à la création contemporaine.

Cette visite vous permettra d’apprécier la richesse patrimoniale du bâtiment, de découvrir la vie et l’œuvre du peintre qui l’a habité, mais aussi de rencontrer les artistes en résidence dans l’intimité de leurs ateliers.

Maisons Daura 5 rue Pierre Daura, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie 0565407819 https://www.magcp.fr/ https://www.instagram.com/magcp_/ Au cœur du bourg médiéval, cette demeure noble du XIIIe siècle fut, de 1930 à 1976, la résidence permanente ou occasionnelle du peintre Pierre Daura. Elle accueille aujourd’hui les Maisons Daura, un programme de résidences internationales d’artistes.

Véritable laboratoire de création ouvert à toutes les disciplines artistiques, les Maisons Daura offrent un lieu de vie, de recherche et d’expérimentation à des artistes venus du monde entier, favorisant les échanges entre création contemporaine, patrimoine et territoire. Parkings payants

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à découvrir l’ancienne demeure du peintre Pierre Daura, aujourd’hui dédiée à la création contemporaine. À l’occasion de cette…

Maisons Daura © DR Maison des arts Georges et Claude Pompidou