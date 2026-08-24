Visite en famille Du musée à la scène Musée régional d’Auvergne Riom
dimanche 8 novembre 2026 · Musée régional d'Auvergne · Riom
Informations pratiques
Riom
Visite en famille Du musée à la scène
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– de 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Retrouvons au musée l’ambiance des veillées d’autrefois, moment privilégié de transmission des contes. Ce voyage temporel inspirera votre créativité pour un temps d’atelier.
À partir de 8 ans
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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
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English :
Let’s rediscover at the museum the atmosphere of evenings of yesteryear, a special time for sharing stories. This journey through time will inspire your creativity during the workshop.
Ages 8 and up
L’événement Visite en famille Du musée à la scène Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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