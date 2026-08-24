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AGENDA · Riom

Visite en famille Du musée à la scène Musée régional d’Auvergne Riom

dimanche 8 novembre 2026 · Musée régional d'Auvergne · Riom

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée régional d'Auvergne
Adresse
10 bis rue Delille
Ville
63200 Riom
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
3 3 3 - de 25 ans

Riom

Visite en famille Du musée à la scène

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Retrouvons au musée l’ambiance des veillées d’autrefois, moment privilégié de transmission des contes. Ce voyage temporel inspirera votre créativité pour un temps d’atelier.
À partir de 8 ans
  .

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53  accueil.musees@rlv.eu

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English :

Let’s rediscover at the museum the atmosphere of evenings of yesteryear, a special time for sharing stories. This journey through time will inspire your creativity during the workshop.
Ages 8 and up

L’événement Visite en famille Du musée à la scène Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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