Visite en famille Légendes japonaises, yokai et mangas Loches
mardi 27 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite en famille Légendes japonaises, yokai et mangas
1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27 15:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Connaissez-vous les yokai qui hantent les légendes japonaises, ces petits monstres espiègles et créatures surnaturelles ? Ils peuplent les estampes d’autrefois et nos mangas d’aujourd’hui. A travers les œuvres collectionnées par Emmanuel Lansyer, découvrez les légendes qui s’y réfèrent.
Connaissez-vous les yokai qui hantent les légendes japonaises, ces petits monstres espiègles et créatures surnaturelles ? Ils peuplent les estampes d’autrefois et nos mangas d’aujourd’hui. A travers les œuvres japonaises collectionnées par Emmanuel Lansyer, partez à la recherche des yokai et découvrez les légendes qui s’y réfèrent. En fin de visite, vous serez conduits à la médiathèque Jacques Lanzmann pour des conseils de lecture, pour petits et grands ! .
1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
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English :
Do you know the yokai that haunt Japanese legends, those mischievous little monsters and supernatural creatures? They populate the prints of yesteryear and the manga of today. Through the works collected by Emmanuel Lansyer, discover the legends that refer to them.
L’événement Visite en famille Légendes japonaises, yokai et mangas Loches a été mis à jour le 2026-02-26 par ADT 37
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