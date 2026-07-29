Visite en famille Partez à la découverte du théâtre! Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Visite en famille Partez à la découverte du théâtre!

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2027-03-03

Partez à la découverte du théâtre !

C’est les vacances scolaires et vous ne savez pas quoi faire ?

Vivez une journée au théâtre !

En partenariat avec la Ludothèque Saint-Nicolas, le Théâtre de la Manufacture vous propose des visites ludiques du théâtre, ateliers avec un·e comédien·ne, chasse au trésor… et vous réserve plusieurs surprises !

Les visites sont traduites en langue des signes française.

Entrée libre.

Réservation conseillée par téléphone ou par mail.Enfants

0 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

Come discover the theater!

It’s school vacation and you don’t know what to do?

Spend a day at the theater!

In partnership with the Ludothèque Saint-Nicolas, the Théâtre de la Manufacture offers fun theater tours, workshops with an actor, a treasure hunt… and plenty of surprises in store!

The tours are interpreted in French Sign Language.

Free admission.

Reservations are recommended by phone or email.

L’événement Visite en famille Partez à la découverte du théâtre! Nancy a été mis à jour le 2026-07-21 par DESTINATION NANCY