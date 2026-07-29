Visite en famille Partez à la découverte du théâtre! Théâtre de la Manufacture Nancy
mercredi 28 octobre 2026 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Visite en famille Partez à la découverte du théâtre!
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28 2027-03-03
Partez à la découverte du théâtre !
C’est les vacances scolaires et vous ne savez pas quoi faire ?
Vivez une journée au théâtre !
En partenariat avec la Ludothèque Saint-Nicolas, le Théâtre de la Manufacture vous propose des visites ludiques du théâtre, ateliers avec un·e comédien·ne, chasse au trésor… et vous réserve plusieurs surprises !
Les visites sont traduites en langue des signes française.
Entrée libre.
Réservation conseillée par téléphone ou par mail.Enfants
0 .
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr
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English :
Come discover the theater!
It’s school vacation and you don’t know what to do?
Spend a day at the theater!
In partnership with the Ludothèque Saint-Nicolas, the Théâtre de la Manufacture offers fun theater tours, workshops with an actor, a treasure hunt… and plenty of surprises in store!
The tours are interpreted in French Sign Language.
Free admission.
Reservations are recommended by phone or email.
L’événement Visite en famille Partez à la découverte du théâtre! Nancy a été mis à jour le 2026-07-21 par DESTINATION NANCY
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