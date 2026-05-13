Visite en immersion musicale, Musée du peigne et de la plasturgie, Oyonnax

Visite en immersion musicale Samedi 23 mai, 20h00 Musée du peigne et de la plasturgie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Laissez vous emporter par la musique au gré de vos déambulations au sein de l’exposition permanente.

Musée du peigne et de la plasturgie 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cc-oyonnax.fr/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ Créé au cœur de la Plastics Vallée, à Oyonnax, dans l’Ain, berceau d’une industrie innovante, le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous invite à un voyage à travers le temps et le monde autour de l’univers des ornements de coiffure. Des matériaux plastiques naturels aux synthétiques, le musée s’ouvre aussi à la diversité des objets issus de l’industrie de la plasturgie. Un musée porteur de la mémoire des acteurs de cette longue histoire artisanale et industrielle, source d’inspiration, de création et de légitimité des professionnels d’aujourd’hui.

Laissez vous emporter par la musique au gré de vos déambulations au sein de l’exposition permanente.

©Musée du peigne et de la plasturgie