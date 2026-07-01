Visite en musique de l’exposition « Persistances », FRAC Champagne-Ardenne, Reims

Informations pratiques

Visite en musique de l’exposition « Persistances » 19 et 20 septembre FRAC Champagne-Ardenne Marne

Départ à 16h samedi et dimanche. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez vivre une expérience sensorielle unique. Parcourez l’exposition Persistances accompagné d’un médiateur et au rythme d’interprétations musicales d’élèves du conservatoire de Reims. Entre classiques du répertoire contemporain et créations originales en écho aux oeuvres exposées, laissez-vous porter par un dialogue entre musique et arts visuels.

FRAC Champagne-Ardenne 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326057832 https://frac-champagneardenne.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-champagneardenne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 05 78 32 »}] Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. À l’instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du FRAC Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui considérés comme de grandes figures historiques de l’art.

Venez vivre une expérience sensorielle unique. Parcourez l’exposition _Persistances_ accompagné d’un médiateur et au rythme d’interprétations musicales d’élèves du conservatoire de Reims. Entre du et…

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