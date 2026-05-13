Visite en points-parole de l’exposition « Renoir et l’amour. La modernité heureuse (1865-1885) »., Musée d’Orsay, Paris

Visite en points-parole de l’exposition « Renoir et l’amour. La modernité heureuse (1865-1885) ». Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Orsay Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00

Entrez dans la danse des tableaux colorés et joyeux d’Auguste Renoir avec une place particulière faite au « flirt » et aux scènes de séduction et d’échanges amoureux. Placée sous le signe de l’amour, son œuvre propose une réflexion originale sur le monde et sur la peinture elle-même.

« Je sais bien qu’il est difficile de faire admettre qu’une peinture puisse être de la très grande peinture en restant joyeuse » (Auguste Renoir.)

Points – parole entre 19h et 22h20

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 0140494814 https://www.musee-orsay.fr Tous les courants de la peinture française de 1848 à 1914, du réalisme au post-impressionnisme. Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83, 94 Métro : ligne 12, station Solférino RER : ligne C, station musée d’Orsay

Visite commentée de l’exposition « Renoir et l’amour. La modernité heureuse (1865-1885) ».