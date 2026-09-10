Visite en réalité virtuelle : « Le Fort Frère en 1913 ». Un projet de l’école Brassart, Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg

Informations pratiques

Visite en réalité virtuelle : « Le Fort Frère en 1913 ». Un projet de l’école Brassart 19 et 20 septembre Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

RDV au rez-de-chaussée du 5e Lieu, dans la salle d’ateliers et de rencontres. A partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Animation à partir de 10 ans.

Le 5e Lieu et l’École Brassart vous proposent de découvrir leur première visite en réalité virtuelle ! Chaussé·e de votre casque de réalité virtuelle, vous pourrez explorer le Fort Frère d’Oberhausbergen tel qu’il existait en 1913. Cette plongée dans l’histoire et la vie quotidienne de ce fort vous promet de belles sensations !

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Animation à partir de 10 ans.

©Brassart