VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE : UN SITE PATRIMONIAL ET UNE EXPOSITION, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer
Informations pratiques
VISITE EN RÉALITÉ VIRTUELLE : UN SITE PATRIMONIAL ET UNE EXPOSITION 19 et 20 septembre Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Grâce aux casques VR, plongez tour à tour, samedi et dimanche, au coeur du Musée national de la Préhistoire et 400 000 ans d’histoire humaine, et dans l’exposition Ruines, de Josef Koudelka, entre mémoire, temps et vestiges du monde.
Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 21 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bibagglo@ca-pso.fr »}]
Grâce aux casques VR, plongez tour à tour, samedi et dimanche, au coeur du Musée national de la Préhistoire et 400 000 ans d’histoire humaine, et dans l’exposition Ruines, de Josef Koudelka, entre et…
©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER
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