Visite enfant A la recherche des animaux perdus Loches
mardi 20 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite enfant A la recherche des animaux perdus
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20 11:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Les animaux de Loches sont attendus pour leur spectacle. Mais ils se sont perdus dans les différents monuments de la ville. Retrouvez-les pour qu’ils puissent assurer leur représentation de la journée !
Sur réservation.
Les animaux de Loches sont attendus pour leur spectacle. Mais ils se sont perdus dans les différents monuments de la ville. Retrouvez-les pour qu’ils puissent assurer leur représentation de la journée !
Sur réservation. .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
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English :
Louis Delaporte?s cat, that little rascal, doesn?t accept his master going sailing without him. So he decides to join him on his voyage. Follow him on his journey, and discover a different era and culture through little games (for children aged 4 to 12).
L’événement Visite enfant A la recherche des animaux perdus Loches a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37
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