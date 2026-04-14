Visite essentielle : « Patrimoine mondial », Focus Archéologie, centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Souchez

Visite essentielle : « Patrimoine mondial », Focus Archéologie Dimanche 14 juin, 14h30 centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:15:00+02:00

Journées Européennes de l’Archéologie

Essentiel : « Patrimoine mondial », Focus Archéologie – à partir de 10 ans

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Connaissez-vous l’histoire derrière le nom de la colline de Notre-Dame-de-Lorette?

Avez-vous déjà remarqué que les tours du Mémorial de Vimy sont visibles depuis Lorette?

Savez-vous pourquoi une partie de l’Anneau est en porte-à-faux au-dessus du vide ?

Rendez-vous au Centre d’Histoire du Mémorial : son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format, cartes interactives et films d’époque, permettent de comprendre la Grande Guerre sur notre territoire du Nord Pas-de-Calais.

Venez suivre la visite qui vous donnera toutes les clés pour comprendre les 3 sites constituant le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette : le Centre d’histoire, la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire.

Au sommet de la colline, où reposent pour toujours les corps de 42000 soldats morts pendant la Première Guerre Mondiale sur les fronts de l’Artois et des Flandres françaises et belges, explorez la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, le plus grand cimetière militaire français.

Visitez l’Anneau de la Mémoire qui rassemble depuis 2014 les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918 : unis dans la mort, leurs noms défilent sans fin sur ces panneaux dorés, sans distinction de nationalités ou de grade.

Depuis une trentaine d’années, des découvertes fortuites aux fouilles programmées, faites sur des chantiers de construction ou dans les champs, permettent de mettre à jour des tranchées, des munitions, des objets du quotidien mais aussi les corps de soldats disparus. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, cette visite proposera une mise en avant spécifique à l’archéologie de la Grande Guerre à travers nos 3 sites : Centre d’Histoire, Nécropole Notre-Dame-de-Lorette et Anneau de la mémoire.

centre d’histoire, Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 102 rue Pasteur 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321748315 https://memorial1418.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0321748315 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial1418.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://memorial1418.com/brizy-61543/ »}] VENEZ DÉCOUVRIR UN SITE MÉMORIEL UNIQUE – Classé au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO

3 sites différents et 3 expériences complémentaires pour comprendre la Première Guerre mondiale, se souvenir et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Commencez votre découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette par le centre d’Histoire au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette. Son architecture faite de cubes de béton noir et son exposition permanente avec objets, photographies en grand format.

Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l’Anneau de la Mémoire, mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.

La Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette : au sommet de la colline Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-Nazaire, dorment pour l’éternité les corps de plus de 42 000 soldats français morts pendant la Première Guerre Mondiale sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. 102 Rue Pasteur, Parking par « Chemin de Lens », 62153 Souchez

Journées Européennes de l’Archéologie

©centredhistoire-memorial1418