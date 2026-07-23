Visite et atelier soufflage de verre Boivre-la-Vallée
mardi 27 octobre 2026 · Boivre-la-Vallée
Informations pratiques
Boivre-la-Vallée
Visite et atelier soufflage de verre
Boivre-la-Vallée Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 15:45:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
En immersion totale, vous participerez à un atelier d’initiation de réalisation d’une goutte en verre. Venez découvrir les différentes techniques de fabrication du verre (verre soufflé et verre filé). Unique en Haut-Poitou !
En immersion totale, vous participerez à un atelier d’initiation de réalisation d’une goutte en verre. Venez découvrir les différentes techniques de fabrication du verre (verre soufflé et verre filé). Unique en Haut-Poitou ! .
Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Visite et atelier soufflage de verre
In total immersion, you’ll take part in an introductory workshop to create a glass drop. Come and discover the different glassmaking techniques (blown and spun glass). Unique in Haut-Poitou!
L’événement Visite et atelier soufflage de verre Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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