Informations pratiques

Boivre-la-Vallée

Visite et atelier soufflage de verre

Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:45:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

En immersion totale, vous participerez à un atelier d’initiation de réalisation d’une goutte en verre. Venez découvrir les différentes techniques de fabrication du verre (verre soufflé et verre filé). Unique en Haut-Poitou !

En immersion totale, vous participerez à un atelier d’initiation de réalisation d’une goutte en verre. Venez découvrir les différentes techniques de fabrication du verre (verre soufflé et verre filé). Unique en Haut-Poitou ! .

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Visite et atelier soufflage de verre

In total immersion, you’ll take part in an introductory workshop to create a glass drop. Come and discover the different glassmaking techniques (blown and spun glass). Unique in Haut-Poitou!

L’événement Visite et atelier soufflage de verre Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou