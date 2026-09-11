Visite et ateliers de la bibliothèque Gernet-Glotz du laboratoire Anhima, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris
samedi 19 septembre 2026 · INHA - Institut national d'histoire de l'art (galerie Colbert) · Paris
Informations pratiques
Visite et ateliers de la bibliothèque Gernet-Glotz du laboratoire Anhima Samedi 19 septembre, 14h00 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris
Accès libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
La bibliothèque Gernet-Glotz, spécialisée dans l’histoire ancienne des mondes grec et romain, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Le cœur de ses collections couvre les sciences humaines et sociales dans la Méditerranée gréco-romaine, du Ier millénaire avant notre ère au Ve siècle de notre ère.
Cinq ateliers, animés par des spécialistes, sont proposés au public :
– Bibliothèques et archives dans l’Antiquité
– Initiation à l’archéologie
– Les mythes grecs et romains en image
– Religion : initiations aux pratiques grecques et romaines
– Introduction au théâtre antique
Lieu : INHA, galerie Colbert, bibliothèque Gernet-Glotz (1er étage)
Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.
INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]
Ateliers sur l’histoire ancienne des mondes grec et romain
© Bibliothèque Gernet-Glotz
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