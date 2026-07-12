Visite et concert chez Odd one Out Festival Éclats d’Émail 2026 Odd One Out Limoges
jeudi 26 novembre 2026 · Odd One Out · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite et concert chez Odd one Out Festival Éclats d’Émail 2026
Odd One Out 12 Rue Ferrerie Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 17:30:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
L’Espace ODD ONE OUT fêtera cette année ses 10 ans, aventure qui a débuté avec une passion ardente pour la mode et la confection.En tant que boutique indépendante, elle a toujours privilégié le meilleur rapport qualité-prix, en choisissant des pièces qui allient le style sport-chic à l’élégance sobre des marques nordiques.
Le 26 Novembre, la boutique accueillera un concert du guitariste chanteur Loïs MORGAN. Accepté sous les ailes d’un maître du blues de Louisiane à 15 ans, il a pu suivre ses apprentissages et développer sa propre musique en immersion dans cette Louisiane rurale qui l’a accueillie.
Les poutres apparentes, les pierres authentiques et les pièces de décoration vintage de la boutique créent une ambiance chaleureuse et accueillante qui correspondent parfaitement au style de musique de Lois Morgan. .
Odd One Out 12 Rue Ferrerie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
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English : Visite et concert chez Odd one Out Festival Éclats d’Émail 2026
L’événement Visite et concert chez Odd one Out Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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