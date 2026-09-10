Visite et découverte du Collège-Lycée Saint-François-Xavier, Collège-Lycée Saint-François-Xavier, Vannes
samedi 19 septembre 2026 · Collège-Lycée Saint-François-Xavier · Vannes
Informations pratiques
Visite et découverte du Collège-Lycée Saint-François-Xavier 19 et 20 septembre Collège-Lycée Saint-François-Xavier Morbihan
Accès par le portail devant l’église Saint-François-Xavier, 8 rue du Drezen. Attention, il n’y aura pas d’accès par la rue Thiers. Accueil permanent dans l’église.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite et découverte du Collège-Lycée dont les parties les plus anciennes remontent au couvent des Ursulines (17e).
Collège jésuite modèle en 1850, il accueille aujourd’hui plus de 1200 élèves. Remarquables, le patrimoine scolaire, religieux avec trois chapelles et les vestiges du parc se visiteront au cours d’une promenade illustrée de photos anciennes et accompagnée d’un historien qui partagera le fruit de ses recherches récentes.
Collège-Lycée Saint-François-Xavier 8 rue du Drezen 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.mairie-vannes.fr/college-saint-francois-xavier-et-la-chapelle https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091779;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56003767 [{« type »: « link », « value »: « http://www.ciap-limur.bzh »}]
Visite et découverte du Collège-Lycée dont les parties les plus anciennes remontent au couvent des Ursulines (17e).
©Collège-Lycée Saint-François-Xavier Vannes
À voir aussi à Vannes (Morbihan)
- Fresque du Climat, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes 10 septembre 2026
- Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Conseil départemental du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026
- Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Archives départementales du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026
- Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Archives départementales du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026
- Les trésors s’exposent, Archives départementales du Morbihan, Vannes 18 septembre 2026