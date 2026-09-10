Visite et découverte du Collège-Lycée Saint-François-Xavier, Collège-Lycée Saint-François-Xavier, Vannes

Informations pratiques

Visite et découverte du Collège-Lycée Saint-François-Xavier 19 et 20 septembre Collège-Lycée Saint-François-Xavier Morbihan

Accès par le portail devant l’église Saint-François-Xavier, 8 rue du Drezen. Attention, il n’y aura pas d’accès par la rue Thiers. Accueil permanent dans l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite et découverte du Collège-Lycée dont les parties les plus anciennes remontent au couvent des Ursulines (17e).

Collège jésuite modèle en 1850, il accueille aujourd’hui plus de 1200 élèves. Remarquables, le patrimoine scolaire, religieux avec trois chapelles et les vestiges du parc se visiteront au cours d’une promenade illustrée de photos anciennes et accompagnée d’un historien qui partagera le fruit de ses recherches récentes.

Collège-Lycée Saint-François-Xavier 8 rue du Drezen 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.mairie-vannes.fr/college-saint-francois-xavier-et-la-chapelle https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091779;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56003767 [{« type »: « link », « value »: « http://www.ciap-limur.bzh »}]

Visite et découverte du Collège-Lycée dont les parties les plus anciennes remontent au couvent des Ursulines (17e).

©Collège-Lycée Saint-François-Xavier Vannes