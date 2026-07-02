AGENDA · Amiens
Visite et exposition à l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Amiens
Informations pratiques
Visite et exposition à l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Pierre et exposition des études de Jacques Pasquier concernant les fresques de l’église de Neuf-Marché.
Eglise Saint-Pierre chaussée saint-pierre, 80080 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église Saint-Pierre et exposition des études de Jacques Pasquier concernant les fresques de l’église de Neuf-Marché.
© S. Crampon – 2010
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