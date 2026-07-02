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Visite et exposition à l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Amiens

Visite et exposition à l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Pierre
Adresse
chaussée saint-pierre, 80080 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite et exposition à l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Pierre et exposition des études de Jacques Pasquier concernant les fresques de l’église de Neuf-Marché.

Eglise Saint-Pierre chaussée saint-pierre, 80080 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Visite libre de l’église Saint-Pierre et exposition des études de Jacques Pasquier concernant les fresques de l’église de Neuf-Marché.

© S. Crampon – 2010

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