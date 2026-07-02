Visite et exposition à l’église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Amiens

Informations pratiques

Visite et exposition à l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Pierre et exposition des études de Jacques Pasquier concernant les fresques de l’église de Neuf-Marché.

Eglise Saint-Pierre chaussée saint-pierre, 80080 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Visite libre de l’église Saint-Pierre et exposition des études de Jacques Pasquier concernant les fresques de l’église de Neuf-Marché.

© S. Crampon – 2010