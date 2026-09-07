UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aubusson

Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle, Forge, Aubusson

samedi 19 septembre 2026 · Forge · Aubusson

Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle, Forge, Aubusson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Forge
Adresse
Rue Pierre d'Aubusson 23200 Aubusson
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Tarif
Sur réservation. Limité à 8 personnes. Prix libre.

Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle 19 et 20 septembre Forge Creuse

Sur réservation. Limité à 8 personnes. Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations réalisées à partir de papiers peints anciens, lors d’une visite commentée au cœur d’une forge du début du XIXe siècle.

Forge Rue Pierre d’Aubusson 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 78 82 83 »}]
Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations à partir de papiers peints anciens lors d’une visite commentée au coeur de la forge du début XIXème siècle.

©Journées européennes du patrimoine

À voir aussi à Aubusson (Creuse)