Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle, Forge, Aubusson

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle 19 et 20 septembre Forge Creuse

Sur réservation. Limité à 8 personnes. Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations réalisées à partir de papiers peints anciens, lors d’une visite commentée au cœur d’une forge du début du XIXe siècle.

Forge Rue Pierre d’Aubusson 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 78 82 83 »}]

Brigitte Baudère vous invite à découvrir ses créations à partir de papiers peints anciens lors d’une visite commentée au coeur de la forge du début XIXème siècle.

©Journées européennes du patrimoine