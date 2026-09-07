Visite exceptionnelle de Salagon !, Salagon, musée et jardins, Mane

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de Salagon ! Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée. Inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rencontrez les architectes du patrimoine et découvrez avec eux les futurs chantiers d’entretien et de restauration du prieuré de Salagon (avec Renzo Wieder et Lauriane Cluzel).

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Rencontrez les architectes du patrimoine et découvrez avec eux les futurs chantiers d’entretien et de restauration du prieuré de Salagon (avec Renzo Wieder et Lauriane Cluzel).

©Cécile Brau