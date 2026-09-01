Visite Excursion – Journée au domaine départemental de Sceaux Chateau de Sceaux Sceaux
vendredi 25 septembre 2026 · Chateau de Sceaux · Sceaux
Informations pratiques
La visite débutera par une promenade tranquille dans le magnifique parc de Sceaux né sous la commande de Colbert, André Le Nôtre étant le maître d’œuvre.
Après un déjeuner (choix préalable) à l’« Esprit du Parc », nous rejoindrons notre conférencière à la grille du château à 14 h 15. La visite vous emmènera sur les pas des différents propriétaires et vous fera découvrir à travers leurs destins l’histoire de l’Île-de-France et d’un lieu qui a connu de nombreux propriétaires de Colbert au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Les collections sont mises en valeur dans des « period rooms » selon un parcours chronologique riche de la grande et petite histoire de ses habitants.
Visite du magnifique parc de Sceaux, déjeuner puis visite du château avec une conférencière.
Vous pouvez aussi nous rejoindre juste pour la visite du château l’après midi.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 09h45 à 17h00
payant
Tarif 68€ pour la journée avec déjeuner
tarif 26€ pour l’après midi seulement
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T12:45:00+02:00
fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T09:45:00+02:00_2026-09-25T17:00:00+02:00
Chateau de Sceaux 8 avenue Claude Perrault 92330 Devant les grilles du Château –Sceaux
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