VISITE EXPOSITION ARCHITECTURE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
vendredi 9 octobre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
VISITE EXPOSITION ARCHITECTURE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-30
Visite de l’exposition temporaire A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ? par le CAUE de la Lozère
Visite de l’exposition temporaire A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ?
1 h gratuit sur réservation au 04 66 49 85 85 .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of the temporary exhibition %AB What Matters to Us? O%F9 Are Our Safe Havens? %BB presented by the CAUE of Loz%E8re
L’événement VISITE EXPOSITION ARCHITECTURE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende
À voir aussi à Mende (Lozère)
- CONCERT D’ORGUE Mende 17 août 2026
- SORTIE EN FORÊT AVEC L’O.N.F. Mende 18 août 2026
- VISITE GUIDÉE CATHÉDRALE & CLOCHER Mende 18 août 2026
- VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende 18 août 2026
- VISITE GUIDÉE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE Mende 18 août 2026