Informations pratiques

Mende

VISITE EXPOSITION ARCHITECTURE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-30

Visite de l’exposition temporaire A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ? par le CAUE de la Lozère

Visite de l’exposition temporaire A quoi tenons-nous ? Où sont nos refuges ?

1 h gratuit sur réservation au 04 66 49 85 85 .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

Tour of the temporary exhibition %AB What Matters to Us? O%F9 Are Our Safe Havens? %BB presented by the CAUE of Loz%E8re

L’événement VISITE EXPOSITION ARCHITECTURE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende