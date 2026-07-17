Visite, exposition et jeu d’enquête au CREPS BFC, Creps Dijon-Bourgogne, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Creps Dijon-Bourgogne · Dijon
Informations pratiques
Visite, exposition et jeu d’enquête au CREPS BFC Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Creps Dijon-Bourgogne Côte-d’Or
– Ouverture uniquement aux horaires indiqués
– Places limitées
– Stationnement sur le parking relais à proximité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Depuis 85 ans, le Centre de Ressource, d’Expertise et de Performance Sportive Bourgogne-Franche-Comté assure des missions d’accueil, d’entrainement et de formation professionnelle à des sportifs de haut niveau et à de futurs entraineurs ou éducateurs sportifs. Au cœur d’un écrin de 23 hectares, le CREPS offre un véritable voyage dans le temps à travers ses infrastructures de tous les âges : des deux châteaux aux bâtiments d’entraînement à la pointe de la technologie.
Au programme :
– Visite libre du parc
– Visite libre de l’exposition de photos et d’affiches « Mémoire d’un lieu, esprit des Jeux »
– Jeu d’enquête « Les archives disparues du CREPS » (adultes)
– Visite-famille avec livret jeu « A la rencontre des grands sportifs du CREPS » (enfants)
Creps Dijon-Bourgogne 15 rue Pierre de Coubertin, 21000 Dijon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 65 02 61 http://www.crepsdijon-bourgogne [{« type »: « email », « value »: « communication@creps-dijon.sports.gouv.fr »}] Le CREPS de Dijon-Bourgogne concourt à la formation et au suivi des sportifs de haut niveau. Il accueillera cette année 355 sportifs qui préparent activement leur double projet(scolaire et sportif). Par ailleurs, le CREPS forme aux métiers du sport et de l’animation(éducateurs,entraîneurs et animateurs). Il accueille enfin durant les vacances scolaires et les week-ends des groupes et des responsables du monde associatif qui viennent y séjourner ou perfectionner leurs connaissances. Aux portes de Dijon sur la route de Quétigny, il forme depuis 1941 des générations de sportifs au profit des équipes de France de plus de 20 disciplines sportives. Le site sur lequel il est installé est chargé d’histoire et mérite d’être présenté au grand public.
Depuis 85 ans, le Centre de Ressource, d’Expertise et de Performance Sportive Bourgogne-Franche-Comté assure des missions d’accueil, d’entrainement et de formation professionnelle à des sportifs de à…
© CREPS BFC
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