Visite extérieure du point F à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), Point F, Gif-sur-Yvette
samedi 19 septembre 2026 · Point F · Gif-sur-Yvette
Informations pratiques
Visite extérieure du point F à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) Samedi 19 septembre, 16h00 Point F Essonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conçu dans les années 70 comme école de formation continue pour cadre (CESI), le Point F abrite ensuite l’ancien Centre national d’études et de formation (CNEF) de la Police nationale et demeure le seul conservé. Le site conçu par l’architecte Alain Lemétais articulait dans une conception pédagogique innovante un hall, des bureaux, deux amphithéâtres, un réfectoire et une bibliothèque. Il bénéficie d’un emplacement stratégique en plein cœur du quartier de Moulon, à proximité de CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay, Henri Moissan, d’équipements publics (Lumen, centre aquatique, école) et privés
Le site est géré par l’EPA Paris-Saclay. La découverte de l’extérieur est proposée par des étudiants et enseignants de CentraleSupélec ayant conduit un groupe projet.
Inscription: 01.70.56.52.60 ou culturel@mairie-gif.fr
Contact: arnaud.lafont@centralesupelec.fr
Point F 4 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.70.56.52.60 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-gif.fr »}] [{« link »: « https://epa-paris-saclay.fr/actualites-et-decryptages/toutes-nos-publications/lancement-dun-appel-a-projet-pour-lanimation-de-3-sites-emblematiques-de-paris-saclay/ »}, {« link »: « mailto:culturel@mairie-gif.fr »}, {« link »: « mailto:arnaud.lafont@centralesupelec.fr »}]
Patrimoine en péril, le point F (comme Formation) vous raconte son histoire! Moulon Point F
CC Alain Gervais
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