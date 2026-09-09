Visite extérieure du point F, Point F, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Visite extérieure du point F Samedi 19 septembre, 16h00 Point F Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conçu dans les années 70 comme école de formation continue pour cadre (CESI), le Point F abrite ensuite l’ancien Centre national d’études et de formation (CNEF) de la Police nationale et demeure le seul conservé. Le site conçu par l’architecte Alain Lemétais articulait dans une conception pédagogique innovante un hall, des bureaux, deux amphithéâtres, un réfectoire et une bibliothèque. Il bénéficie d’un emplacement stratégique en plein cœur du quartier de Moulon, à proximité de CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay, Henri Moissan, d’équipements publics (Lumen, centre aquatique, école) et privés

Le site est géré par l’EPA Paris-Saclay. La découverte de l’extérieur est proposée par des étudiants et enseignants de CentraleSupélec ayant conduit un groupe projet.

Contact: arnaud.lafont@centralesupelec.fr

Point F 4 rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.70.56.52.60 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-gif.fr »}] [{« link »: « mailto:arnaud.lafont@centralesupelec.fr »}]

Visite commentée

© CC Alain Gervais