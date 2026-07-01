Visite extérieure la Villa des Prés Mignons, La Villa des Prés Mignons, Poitiers

Informations pratiques

Visite extérieure la Villa des Prés Mignons Dimanche 20 septembre, 14h00 La Villa des Prés Mignons Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, dont l’un des thèmes est « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », l’association La Villa des Prés Mignons vous invite à découvrir l’histoire et le patrimoine de ce lieu emblématique.

La Villa des Prés Mignons constitue un remarquable témoignage du patrimoine architectural local, alliant élégance et mémoire du territoire. Bien que le bâtiment ne puisse exceptionnellement pas être ouvert au public en raison des travaux en cours et des contraintes de sécurité liées au chantier, les visiteurs pourront en admirer les façades et son environnement immédiat.

Deux bénévoles passionnés de l’association présenteront l’histoire de la villa, partageront anecdotes et éléments historiques, et évoqueront les projets de sauvegarde et de valorisation actuellement menés pour assurer la transmission de ce patrimoine aux générations futures.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre à 14h30 ou à 16h pour cette découverte commentée en extérieur.

La Villa des Prés Mignons 121 rue Blaise Pascal 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 66 63 86 81 https://lavilladespresmignons.fr https://www.facebook.com/villapresmignons;https://www.instagram.com/la_villa_des_pres_mignons/# Au coeur du Parc des Prés Mignons, une villa historique de Poitiers en pleine renaissance ! Située dans le sud de la ville, cette demeure, du XIXᵉ siècle, a longtemps été laissée à l’abandon. Ce lieu historique de Poitiers fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux projet de restauration grâce à l’engagement de notre association de quartier. Bus ligne 17 – arrêt Blaise Pascal

Parking

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, dont un des thèmes à l’honneur est « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » , l’association La Villa des Prés Mignons vous une…

©Association la Villa des Prés Mignons