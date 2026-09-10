Visite famille « Versailles racontée par les collections du musée Lambinet », Musée Lambinet, Versailles

Informations pratiques

Visite famille « Versailles racontée par les collections du musée Lambinet » Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Lambinet Yvelines

Gratuit, dans la limite de 20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Et si l’histoire de Versailles ne se racontait pas seulement à travers le château ?

Cette visite invite à découvrir la ville à travers les œuvres, les objets et les témoignages conservés au musée Lambinet. Des premiers développements de Versailles à la vie quotidienne de ses habitants, en passant par la Révolution et les transformations de la ville au fil des siècles, les collections offrent un regard sensible et vivant sur son histoire.

Une occasion de redécouvrir Versailles sous un angle original et de mieux comprendre le lien étroit qui unit le musée à son territoire.

Pour tous, dès 10 ans.

Gratuit, sur inscription.

Musée Lambinet 54 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0139503032 https://www.versailles.fr/museelambinet [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/1554/culture/musee-lambinet/billetterie-en-ligne.htm »}] Hôtel élevé vers le milieu du XVIIIe siècle, probablement par Joseph-Barnabé Porchon, entrepreneur du Roi qui avait acquis le terrain en 1751. La façade principale a une ordonnance sobre et bien composée, deux pilastres avec bossages sont couronnés par un fronton, orné d’un motif sculpté représentant l’architecture ; elle est précédée d’un jardin à la française. A l’intérieur, des salles possèdent encore leurs lambris et cheminées d’origine.

Visite commentée

© Pierrick Daul / Ville de Versailles