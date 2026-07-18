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Visite flash « Bicentenaire de la photographie », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Perrin de Puycousin · Dijon

Visite flash « Bicentenaire de la photographie », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Perrin de Puycousin
Adresse
17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
Durée 15 minutes - Rendez-vous devant l'atelier du photographe (1er étage)

Visite flash « Bicentenaire de la photographie » 19 et 20 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous devant l’atelier du photographe (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Il y a deux siècles une nouvelle technique apparaît et change radicalement notre rapport à l’image et à la représentation du réel : la photographie. Ce bicentenaire est l’occasion de redécouvrir son histoire et son influence sur la nôtre.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.
Il y a deux siècles une nouvelle technique apparaît et change radicalement notre rapport à l’image et à la représentation du réel : la photographie. Ce bicentenaire est l’occasion de redécouvrir son…

© Philippe Bornier

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