Visite flash « Bicentenaire de la photographie », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « Bicentenaire de la photographie » 19 et 20 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous devant l’atelier du photographe (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Il y a deux siècles une nouvelle technique apparaît et change radicalement notre rapport à l’image et à la représentation du réel : la photographie. Ce bicentenaire est l’occasion de redécouvrir son histoire et son influence sur la nôtre.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

Il y a deux siècles une nouvelle technique apparaît et change radicalement notre rapport à l’image et à la représentation du réel : la photographie. Ce bicentenaire est l’occasion de redécouvrir son…

© Philippe Bornier