Visite flash « Cupidon le terrible », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite flash « Cupidon le terrible » Samedi 23 mai, 21h45, 22h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 22 (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Armé de son arc et de ses flèches d’or ou de plomb, le dieu de l’Amour décoche ses traits sur les imprudents, au gré de ses humeurs. Venez découvrir ses facéties à travers des histoires courtes, mais aux proportions mythiques !

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Armé de son arc et de ses flèches d’or ou de plomb, le dieu de l’Amour décoche ses traits sur les imprudents, au gré de ses humeurs. Venez découvrir ses facéties à travers des histoires courtes, mais…

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier