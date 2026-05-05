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Visite flash « Cupidon le terrible », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite flash « Cupidon le terrible », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite flash « Cupidon le terrible », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des Beaux-Arts de Dijon

Adresse : 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Durée 15 minutes - Rendez-vous salle 22 (2e étage)

Visite flash « Cupidon le terrible » Samedi 23 mai, 21h45, 22h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 22 (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

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Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
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© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier

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