Visite flash « Dans les coulisses de la restauration », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « Dans les coulisses de la restauration » Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00, 17h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 32 (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Que révèle une restauration ? À travers Jeanne d’Arc d’Édouard Paupion et Persée de Joseph Tournier, explorez les gestes, les choix et les redécouvertes qui permettent aux œuvres de traverser le temps.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Que révèle une restauration ? À travers _Jeanne d’Arc_ d’Édouard Paupion et _Persée_ de Joseph Tournier, explorez les gestes, les choix et les redécouvertes qui permettent aux œuvres de traverser le…

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier