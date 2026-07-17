Visite flash « Dans les coulisses de la restauration », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dijon · Dijon
Informations pratiques
Visite flash « Dans les coulisses de la restauration » Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00, 17h45 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 32 (1er étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Que révèle une restauration ? À travers Jeanne d’Arc d’Édouard Paupion et Persée de Joseph Tournier, explorez les gestes, les choix et les redécouvertes qui permettent aux œuvres de traverser le temps.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
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© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier
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