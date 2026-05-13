Visite flash « Dans les moindres détails ! », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
Visite flash « Dans les moindres détails ! », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Visite flash « Dans les moindres détails ! » Samedi 23 mai, 20h30, 21h15, 22h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 4 (1er étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Derrière la simplicité apparente de la Nativité du Maître de Flemalle se cache une multitude de détails minutieux : petits personnages, animaux et villes se dérobent à notre regard. Cette visite flash vous invite à découvrir à la loupe l’un des chefs-d’œuvre des collections du musée des Beaux-Arts.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Derrière la simplicité apparente de la Nativité du Maître de Flemalle se cache une multitude de détails minutieux : petits personnages, animaux et villes se dérobent à notre regard. Cette visite vous…
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornnier
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