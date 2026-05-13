Visite flash « Dans les moindres détails ! », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite flash « Dans les moindres détails ! » Samedi 23 mai, 20h30, 21h15, 22h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 4 (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Derrière la simplicité apparente de la Nativité du Maître de Flemalle se cache une multitude de détails minutieux : petits personnages, animaux et villes se dérobent à notre regard. Cette visite flash vous invite à découvrir à la loupe l’un des chefs-d’œuvre des collections du musée des Beaux-Arts.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

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© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornnier