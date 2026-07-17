Visite flash « De l’église au musée : une architecture », Musée d’art sacré, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « De l’église au musée : une architecture » 19 et 20 septembre Musée d’art sacré Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous sous la coupole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À l’aube du XVIIIe siècle, les sœurs bernardines entreprennent la construction de leur église. Observons cette architecture singulière, conçue pour répondre aux besoins de la vie religieuse tout en préservant l’isolement des soeurs.

Musée d’art sacré 15 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Musees-Galerie-d-arts-et-expositions/Le-musee-d-art-sacre En 1623, les cisterciennes de l’Abbaye de Notre-Dame de Tart s’installent à Dijon. La construction de leur monastère est achevée en 1767. Elles demandent à un frère de l’Oratoire, Louis Trestournel, d’établir les plans de leur église. L’édifice, achevé en 1709, est placé sous le vocable de l’Assomption de la Vierge et de saint Etienne Harding, dont le portrait, avec celui de saint Bernard, orne le portail.

À l’aube du XVIIIe siècle, les sœurs bernardines entreprennent la construction de leur église. Observons cette architecture singulière, conçue pour répondre aux besoins de la vie religieuse tout en…

© Philippe Bornier