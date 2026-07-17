Visite Flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié », Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon
Informations pratiques
Visite Flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine
Gratuit sans réservation. Durée : 30 min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée de l’exposition temporaire « Albert Lebourg, un impressionniste oublié ». Durée : 30 min.
Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.
Visite flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié »
©Ville de Meudon
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