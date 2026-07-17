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Visite Flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié », Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon

Visite Flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié », Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire de Meudon
Adresse
11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Gratuit sans réservation. Durée : 30 min

Visite Flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation. Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition temporaire « Albert Lebourg, un impressionniste oublié ». Durée : 30 min.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.
Visite flash de l’exposition « Albert Lebourg, un impressionniste oublié »

©Ville de Meudon

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