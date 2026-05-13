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Visite flash de l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan

Visite flash de l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan

Visite flash de l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Maison du Patrimoine Sedan

Adresse : Rue des anciens d'Afrique du Nord, 08200 Sedan

Ville : 08200 Sedan

Département : Ardennes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite flash de l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine Samedi 23 mai, 19h30, 20h30 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine sedanais en 30 minutes chrono.

Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR
Découvrez le patrimoine sedanais en 30 minutes chrono.

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan

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