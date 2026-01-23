Visite flash de l’exposition « Persistances », FRAC Champagne-Ardenne, Reims

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « Persistances » 19 et 20 septembre FRAC Champagne-Ardenne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des visites flash d’une demi-heure chrono sont proposées, afin de vous apporter tous les éléments essentiels pour découvrir l’exposition Persistances d’Hassan Darsi, figure majeure de l’art contemporain au Maroc. Depuis plus de trente ans, cet artiste développe une oeuvre attentive aux transformations sociales, urbaines et politiques de son environnement. En compagnie d’un médiateur.

FRAC Champagne-Ardenne 1 place Museux, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326057832 https://frac-champagneardenne.org Créé en 1984, le FRAC Champagne-Ardenne / Fonds régional d’art contemporain agit en faveur de la création et de la promotion de l’art contemporain. À l’instar des autres FRAC, il a pour vocation la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres d’art contemporain, la programmation et la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art contemporain pour le public le plus large possible. La collection du FRAC Champagne-Ardenne est composée de près de 800 œuvres qui reflètent la grande diversité des pratiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, son, installation…) et témoignent des développements artistiques les plus novateurs, des années 1960 à nos jours. Parmi les artistes représentés, nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui considérés comme de grandes figures historiques de l’art.

Des visites flash d’une demi-heure chrono sont proposées, afin de vous apporter tous les éléments essentiels pour découvrir l’exposition _Persistances_ d’Hassan Darsi, figure majeure de l’art au plus…

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