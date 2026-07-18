Visite-flash de l’exposition temporaire Passés intérieurs, Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Dijon

Informations pratiques

Visite-flash de l’exposition temporaire Passés intérieurs 19 et 20 septembre Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Côte-d’Or

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Immergez-vous dans l’habitat médiéval dijonnais restitué à partir de sources d’archives. Cinq inventaires, cinq intérieurs, cinq parcours de vie illustrent le quotidien des habitants de cette époque. Explorez les pièces de leurs logements et découvrez les objets du quotidien d’un artisan, d’une domestique ou d’un vigneron…

L’exposition invite aussi à mieux comprendre le travail mené par les historiens autour de ces documents. Analyses, questionnements, croisements avec d’autres archives permettent de tirer de ces sources des indices sur l’intimité domestique des générations passées.

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon.

Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé.

Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. Accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) | Parking Monge à proximité.

Immergez-vous dans l’habitat médiéval dijonnais restitué à partir de sources d’archives. Cinq inventaires, cinq intérieurs, cinq parcours de vie illustrent le quotidien des habitants de cette époque.…

© Vincent Arbelet