Visite flash « Deux peintres romantiques : Adèle Kindt et Sophie Rude », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite flash « Deux peintres romantiques : Adèle Kindt et Sophie Rude » Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 31 (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

L’une est belge, l’autre est française. Elles se sont côtoyées à Bruxelles lors de l’exil de Sophie Rude au début du 19e siècle. Adèle Kindt a bénéficié des leçons de la peintre française, elle-même élève de Jacques-Louis David. À l’occasion de l’entrée de la première toile d’Adèle Kindt dans les collections du musée, venez découvrir le milieu romantique franco-belge des années 1830.

Avec Naïs Lefrançois, conservatrice, responsable scientifique des collections 19e siècle.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

L’une est belge, l’autre est française. Elles se sont côtoyées à Bruxelles lors de l’exil de Sophie Rude au début du 19e siècle. Adèle Kindt a bénéficié des leçons de la peintre française, elle-même …

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier