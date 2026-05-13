Visite flash « Dis moi ce que tu portes, je te dirai d’où tu viens », Musée Perrin de Puycousin, Dijon
Visite flash « Dis moi ce que tu portes, je te dirai d’où tu viens », Musée Perrin de Puycousin, Dijon samedi 23 mai 2026.
Visite flash « Dis moi ce que tu portes, je te dirai d’où tu viens » Samedi 23 mai, 21h45, 22h30 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or
Durée 15 minutes – Rendez-vous galerie des âges de la vie (rez-de-chaussée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Robe bressanne, brelot maconnais, coiffe kélire… L’accessoire de mode en dit bien plus qu’il n’y parait quand le costume est porteur d’identité.
Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.
Robe bressanne, brelot maconnais, coiffe kélire… L’accessoire de mode en dit bien plus qu’il n’y parait quand le costume est porteur d’identité.
© Musée de la Vie bourguignonne / Philippe Bornier
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