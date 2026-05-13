Visite flash « Djamel Tatah, Répéter-Muter », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
Visite flash « Djamel Tatah, Répéter-Muter », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Visite flash « Djamel Tatah, Répéter-Muter » Samedi 23 mai, 21h00, 22h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
Durée 30 minutes – Rendez-vous sur le palier de l’exposition (3e étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Découvrez l’oeuvre de Djamel Tatah qui, depuis plus de trente ans, explore la figure humaine dans des compositions épurées où se rencontrent solitude, dignité et silence.
Avec Caroline Fournillon-Courant, chargée des collections XXe et XXIe siècles.
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
Découvrez l’oeuvre de Djamel Tatah qui, depuis plus de trente ans, explore la figure humaine dans des compositions épurées où se rencontrent solitude, dignité et silence.
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier
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