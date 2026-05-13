Visite flash « Gaspard Monge, un visage de l’Histoire », Musée François Rude, Dijon

Visite flash « Gaspard Monge, un visage de l’Histoire » Samedi 23 mai, 22h15, 23h00 Musée François Rude Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous dans l’espace d’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00

Découvrez le moulage de la sculpture de Gaspard Monge, réalisée d’après l’œuvre de François Rude en 1848. Mathématicien et figure de la Révolution française, il incarne une époque où le savoir pouvait changer le cours de l’Histoire.

Musée François Rude 8 Rue Vaillant, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr/

Découvrez le moulage de la sculpture de Gaspard Monge, réalisée d’après l’œuvre de François Rude en 1848. Mathématicien et figure de la Révolution française, il incarne une époque où le savoir le de…

© Musée François Rude / Philippe Bornier