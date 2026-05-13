Visite flash « La Bourgogne à Paris, Exposition internationale de 1937 », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Visite flash « La Bourgogne à Paris, Exposition internationale de 1937 » Samedi 23 mai, 21h30, 22h15 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous galerie des Hommes célèbres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Venez découvrir le nouvel accrochage du musée de la Vie bourguignonne, autour du bas-relief d’Albert David Marianne vendangeuse, conçu pour le pavillon Bourgogne-Franche-Comté à l’Exposition internationale de 1937.

Avec Vicky Buring, conservatrice chargée des collections ethnologiques.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

Venez découvrir le nouvel accrochage du musée de la Vie bourguignonne, autour du bas-relief d’Albert David Marianne vendangeuse, conçu pour le pavillon Bourgogne-Franche-Comté à l’Exposition de 1937.…

© Musée de la Vie bourguignonne / Philippe Bornier