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AGENDA · Carnac

Visite Flash L’atelier des doudous Musée de Préhistoire Carnac

lundi 6 juillet 2026 · Musée de Préhistoire · Carnac

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée de Préhistoire
Adresse
10 Place de la Chapelle
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Visite Flash L’atelier des doudous

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-07-06 11:45:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Tous les lundis à 10h et 11h L’atelier des doudous
Ton doudou est un trésor ! Apporte-le au musée et étudie-le comme un objet de collection. À partir de 4 ans. Durée 45mn. Sur réservation   .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

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English :

L’événement Visite Flash L’atelier des doudous Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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