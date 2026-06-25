Visite Flash L’atelier des doudous Musée de Préhistoire Carnac
lundi 6 juillet 2026 · Musée de Préhistoire · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Visite Flash L’atelier des doudous
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-07-06 11:45:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Tous les lundis à 10h et 11h L’atelier des doudous
Ton doudou est un trésor ! Apporte-le au musée et étudie-le comme un objet de collection. À partir de 4 ans. Durée 45mn. Sur réservation .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Visite Flash L’atelier des doudous Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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