Visite Flash L’atelier des doudous Musée de Préhistoire Carnac

Informations pratiques

Carnac

Visite Flash L’atelier des doudous

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-06 11:45:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Tous les lundis à 10h et 11h L’atelier des doudous

Ton doudou est un trésor ! Apporte-le au musée et étudie-le comme un objet de collection. À partir de 4 ans. Durée 45mn. Sur réservation .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Visite Flash L’atelier des doudous Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon