Visite flash « Le Chanoine Félix Kir », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Visite flash « Le Chanoine Félix Kir » Samedi 23 mai, 22h00, 22h45 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous galerie des Hommes célèbres (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Si le chanoine Félix Kir a marqué l’histoire locale par son énergie et son sens de l’hospitalité, son nom est aujourd’hui indissociable du célèbre apéritif à base de cassis. Venez découvrir les autres facettes de cette personnalité emblématique de Dijon.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

Si le chanoine Félix Kir a marqué l’histoire locale par son énergie et son sens de l’hospitalité, son nom est aujourd’hui indissociable du célèbre apéritif à base de cassis. Venez découvrir les de de…

© Musée de la Vie bourguignonne / Philippe Bornier