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Visite flash « Le folklorisme : réinventer pour sauvegarder », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Perrin de Puycousin · Dijon

Visite flash « Le folklorisme : réinventer pour sauvegarder », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Perrin de Puycousin
Adresse
17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
Durée 15 minutes - Rendez-vous galerie des âges de la vie (rez-de-chaussée)

Visite flash « Le folklorisme : réinventer pour sauvegarder » 19 et 20 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous galerie des âges de la vie (rez-de-chaussée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

De Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin jusqu’aux fêtes de la vigne, les collections du musée de la Vie bourguignonne témoignent d’un rapport différent au patrimoine à travers le folklore. Venez découvrir face aux objets une autre façon d’approcher le passé.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.
De Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin jusqu’aux fêtes de la vigne, les collections du musée de la Vie bourguignonne témoignent d’un rapport différent au patrimoine à travers le folklore. Venez aux…

© Philippe Bornier

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