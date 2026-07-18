Visite flash « Le folklorisme : réinventer pour sauvegarder », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Informations pratiques

Visite flash « Le folklorisme : réinventer pour sauvegarder » 19 et 20 septembre Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous galerie des âges de la vie (rez-de-chaussée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

De Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin jusqu’aux fêtes de la vigne, les collections du musée de la Vie bourguignonne témoignent d’un rapport différent au patrimoine à travers le folklore. Venez découvrir face aux objets une autre façon d’approcher le passé.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

De Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin jusqu’aux fêtes de la vigne, les collections du musée de la Vie bourguignonne témoignent d’un rapport différent au patrimoine à travers le folklore. Venez aux…

© Philippe Bornier