Visite flash – Le laboratoire de Lavoisier, Musée des arts et métiers, Paris

Visite flash – Le laboratoire de Lavoisier Samedi 23 mai, 19h00, 22h30 Musée des arts et métiers Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Devant les instruments et objets utilisés par le célèbre scientifique, découvrez les fabuleuses expériences et les théories qu’il a développées. Cette visite sera aussi l’occasion de mieux connaître le parcours hors du commun de celui que l’on considère comme le père de la chimie moderne.

Rendez-vous dans la collection Instruments scientifiques, 2d étage – Durée : 15 minutes

Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net Les collections comprennent des modèles anciens, des machines, des horloges du XVIIIe siècle, des appareils ou machines datant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Les collections sont présentées au sein de sept espaces thématiques : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports, auxquels il faut ajouter le Théâtre des automates. A voir également : le fardier de Cugnot, les avions d’Ader et de Blériot, le pendule de Foucault, l’Obéissante d’Amédée Bollée.

Présentation « Le laboratoire de Lavoisier »

© Musée des Arts et Métiers Cnam/photo Michèle Favareille