Visite flash « Le musée d’Art sacré, lieu de protection du patrimoine religieux départemental », Musée d’art sacré, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art sacré · Dijon
Informations pratiques
Visite flash « Le musée d’Art sacré, lieu de protection du patrimoine religieux départemental » Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée d’art sacré Côte-d’Or
Durée 30 minutes – Rendez-vous sous la coupole
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Depuis 1975, le musée accueille des œuvres en péril provenant d’églises de Côte-d’Or se-lon la charte signée entre la Ville et l’État. Dès la Révolution française, le lieu avait égale-ment accueilli des œuvres provenant d’églises et de couvents dijonnais, comme l’autel de Jean Dubois provenant du couvent de la Visitation.
Avec Sandrine Champion, conservatrice en chef du patrimoine chargée des collections XVIe – XVIIIe siècles
Musée d’art sacré 15 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Musees-Galerie-d-arts-et-expositions/Le-musee-d-art-sacre En 1623, les cisterciennes de l’Abbaye de Notre-Dame de Tart s’installent à Dijon. La construction de leur monastère est achevée en 1767. Elles demandent à un frère de l’Oratoire, Louis Trestournel, d’établir les plans de leur église. L’édifice, achevé en 1709, est placé sous le vocable de l’Assomption de la Vierge et de saint Etienne Harding, dont le portrait, avec celui de saint Bernard, orne le portail.
Depuis 1975, le musée accueille des œuvres en péril provenant d’églises de Côte-d’Or se-lon la charte signée entre la Ville et l’État. Dès la Révolution française, le lieu avait égale-ment accueilli …
© Philippe Bornier
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