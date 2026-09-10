Visite flash : L’église du Saint-Sépulcre et ses vitraux anciens, Église Saint-Sépulcre, Abbeville

Informations pratiques

Visite flash : L’église du Saint-Sépulcre et ses vitraux anciens Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Église Saint-Sépulcre Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Arpentez l’église du Saint-Sépulcre pour découvrir son histoire et remonter la trace des vitraux anciens qui ornaient les baies de l’édifice avant les bombardements de 1940.

Église Saint-Sépulcre Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Arpentez l’église du Saint-Sépulcre pour découvrir son histoire et remonter la trace des vitraux anciens qui ornaient les baies de l’édifice avant les bombardements de 1940.

©Ville d’Abbeville