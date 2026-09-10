Visite flash : L’église du Saint-Sépulcre et ses vitraux anciens, Église Saint-Sépulcre, Abbeville
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sépulcre · Abbeville
Informations pratiques
Visite flash : L’église du Saint-Sépulcre et ses vitraux anciens Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Église Saint-Sépulcre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Arpentez l’église du Saint-Sépulcre pour découvrir son histoire et remonter la trace des vitraux anciens qui ornaient les baies de l’édifice avant les bombardements de 1940.
Église Saint-Sépulcre Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France
Arpentez l’église du Saint-Sépulcre pour découvrir son histoire et remonter la trace des vitraux anciens qui ornaient les baies de l’édifice avant les bombardements de 1940.
©Ville d’Abbeville
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