Visite flash « Les femmes au Moyen-Âge », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Visite flash « Les femmes au Moyen-Âge » Samedi 23 mai, 21h45, 22h30, 23h15 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle 6 (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:45:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Au Moyen Âge, les femmes évoluent dans une société dominée par les hommes, qui les cantonne principalement au mariage, à la maternité ou à la vie religieuse. Elles n’en occupent pas moins une place active et laissent une empreinte durable sur leur époque. Découvrons leur représentation à travers quelques œuvres de nos collections.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Au Moyen Âge, les femmes évoluent dans une société dominée par les hommes, qui les cantonne principalement au mariage, à la maternité ou à la vie religieuse. Elles n’en occupent pas moins une place à…

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornnier