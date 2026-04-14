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VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer

VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer

VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Lieu : maison du tourisme et du Patrimoine

Adresse : 11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer

Ville : 62170 Montreuil-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : gratuit, sur inscription

VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE 25 et 26 avril maison du tourisme et du Patrimoine Pas-de-Calais

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville, afin de découvrir ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.

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