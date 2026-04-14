VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer
VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
VISITE FLASH: MONTREUIL-SUR-MER, A LA DÉCOUVERTE D’UNE CITÉ MILLÉNAIRE 25 et 26 avril maison du tourisme et du Patrimoine Pas-de-Calais
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! Des remparts, vous gagnerez le cœur de la ville, afin de découvrir ses ruelles médiévales pavées, ses édifices religieux et ses maisons pittoresques.
maison du tourisme et du Patrimoine 11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321060427 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]
Votre guide vous invite à une balade à travers le temps ! visite ville
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