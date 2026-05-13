Visite flash « Nos ancêtres les… Gaulois », Musée archéologique, Dijon

Visite flash « Nos ancêtres les… Gaulois » Samedi 23 mai, 22h30 Musée archéologique Côte-d’Or

Durée 15 minutes – Rendez-vous salle Lebel (2e étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

On les imagine blonds, moustachus, avec un casques à corne, et réfractaires. Mais le sont-ils vraiment ? Venez découvrir une civilisation pleine d’idées reçues.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.

On les imagine blonds, moustachus, avec un casques à corne, et réfractaires. Mais le sont-ils vraiment ? Venez découvrir une civilisation pleine d’idées reçues.

© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier